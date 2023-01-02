GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu'dan yeni yıl mesajı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında “Her yeni yıl, gelişiyle birlikte yeni başlangıçlara dair umutları ve hedefleri de beraberinde getirir. Herkes için yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı bir yıl olmasını gönülden temenni ederim” dedi.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, “Bizler; Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak kıymetli dostluklar kurduğumuz, çok çalıştığımız, girişimcilik ekosistemi içerisinde toplumu ve Kıbrıs Türk kadınını güçlendirmek amacıyla güçlü projelere imza attığımız bir seneyi geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

“Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, yeni projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız” diyen Kavuklu, mesajına şöyle devam etti:

“Öncelikle, 2023 yılının kadınlara fırsat eşitliği, ekonomik bağımsızlık, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Kadının şiddet görmediği, ötekileştirilmediği, eşit şartlarda hayatını sürdürebildiği, yönetim ve karar mekanizmalarında aktif olarak yer aldığı, liyakatte dışlanmadığı, zekâsı ve niteliklerinin saygı gördüğü bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

2023 yılının barış, huzur, eşitlik, kalkınmış bir ekonomi, istikrarlı bir yönetim, dijital dönüşüme adapte olmuş bir sistem, duyarlı bir toplum, dolayısıyla başarılı sosyo-ekonomik reformlarla anılacak bir yıl olmasını umut ediyoruz.

Yeni yılın dünyamıza sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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02/01/2023 11:12