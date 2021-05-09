GİKAD Başkanı Kavuklu’dan Anneler Günü mesajı…

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Anneleri toplumun geleceğinin şekillenmesinde en değerli vardık olduğunun altını çizen Kavuklu, “Anneler hayatın kutup yıldızıdır” dedi.

GİKAD’ın şiddetin her şekline karşı olduğunu hatırlatan Çağırner, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda KKTC’de aile içi şiddete karşı yasaların caydırıcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin ivedilikle ele alınması gerektiğini hatırlattı.

Kavuklu ayrıca GİKAD’ın 11 Mayıs’ ta beş “Girişimci Güzel Anne”ye ödül vereceğini ekledi.

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu’nun mesajı şöyle:

Sevgi, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce hasletler sembolü olan annelerimizin şefkat dolu yüreği, evlatlarının okuludur. Anneler kendi çocukları ile beraber aslında tüm toplumun da geleceğini şekillendiren en değerli varlıklardır. Anneler hayatın kutup yıldızıdır.

Kadınlarımız öyle güçlüdür ki, annelik gibi zor bir görevin yanında iş dünyasındaki girişimleri ile ekonominin de bereketini artırmaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.’’

GİKAD, şiddetin her şeklinin karşısındadır. Özellikle böyle kutsal varlık olan kadınlara karşı şiddetin önlenmesinde tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır. GİKAD, aile içi şiddete karşı, yasalarımızın caydırıcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi için konunun meclisimizde ivedilikle ele alınmasında, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte omuz omuza çalışarak, ısrarcı olacaktır.

Öte yandan, özel çocuklara sahip annelerin, tüm sıkıntılarını, anne sevgisi ile kalbine gömüp çocuklarını büyütürken, eğitirken, toplumdan dışlanmamaları için fedakârca üstün çabalar gösterirken, yaşadıkları sorunların bertaraf edilmesi için de mecliste gereken yasal düzenlemelerin yapılmasında GİKAD’ın takipçi olacağını bildirmek isterim. Bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla GİKAD, 11 Mayıs’ ta beş ‘’Girişimci Güzel Anne’’ ye ödüllerini taktim edip, ilham veren hikâyelerini toplumla paylaşacaktır.

Şundan eminiz ki, kadınlarına ve annelerine gereken değeri ve önemi veren toplumlar, medeniyet yarışında önde olmuşlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olan, bizleri doğuran, büyüten bütün annelerimize, geleceğimizin inşasında en büyük paya sahip oldukları için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimizi GİKAD adına iletirim. Ebediyete ulaşmış olanların da mekânının cennet olmasını dilerim.

Anneler günümüz kutlu olsun…

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09/05/2021 14:11