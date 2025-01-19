GİKAD, KISAD ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan erken yaş gebeliklerine karşı ortak mücadele

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) erken yaş gebeliklerine karşı ortak bir girişim başlattı.

GİKAD tarafından örgütler adına yapılan açıklamada, bu konuda paydaşların iş birliği ile farkındalığının artırılması ve gençlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, çocuk yaşta gebeliklerin önemli bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun genç anneler ve doğan çocukların sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler yarattığı kaydedildi; bu sorunun çözümü için sivil toplum örgütlerinin proaktif bir rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2023 verilerine göre, 14-19 yaş arası 61 bireyin anne olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun gençlerin eğitim, sağlık ve geleceği üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, erken yaşta gebeliklerin aileler için de ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığı vurgulandı.

- Yürütülecek çalışmalar

Belirlenen hedefler kapsamında yürütülecek çalışmalar şu şekilde açıklandı:

“Riskli ergen ve çocukların tespiti: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi ve üniversitelerle iş birliği yapılarak, sosyal ve psikolojik açıdan risk taşıyan çocuklar için bir risk haritası oluşturulacak.

Farkındalık kampanyaları: Medya ve sosyal medya üzerinden gençlere cinsel sağlık ve hakları konusunda bilinçlendirme yapılacak.

Eğitim programları: Gençler için cinsellik, üreme sağlığı ve gebelik üzerine seminerler düzenlenecek, ebeveynler için de bilgilendirici oturumlar yapılacak.

Sağlık hizmetlerine erişim: Gençlerin cinsel sağlık hizmetlerine kolay erişimi için kamu ve özel sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

Destek hatları: Alo 183 Sosyal Hizmet Hattı ile koordinasyon sağlanarak hatta ulaşan gençlerin sorunları değerlendirilecek, gönüllü uzman desteği sağlanması için iş birliği yapılacak.”

Açıklamada, söz konusu çalışmalarla gençlerin fiziksel sağlığının korunması, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilerek, bu konuda bir arada hareket etmenin önemine dikkat çekildi; bu çabaya destek verilmesi çağrısında bulunuldu.