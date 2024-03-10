GİKAD “Sözün Özü Kadın Paneli” düzenledi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Deneği (GİKAD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları günü dolayısıyla “Sözün Özü Kadın Paneli” düzenledi.

Girne’de dün yapılan panele, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Tatar: “Kıbrıs Türkü’nün geleneklerinde cinsiyet ayrımı yoktur”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, “Sözün Özü Kadın Paneli’nde yaptığı konuşmada, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun kadınların ülke yönetimi, bürokrasi, eğitim, sağlık ve iş hayatına katılımında, erkeklere göre daha geride olduğuyla ilgili paylaştığı verilere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların erkeklerle birlikte hareket edip, kadın sayısının katılımının artırılması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kadının olduğu yerde daha fazla başarı olduğunu ve bu durumun verilerle kanıtlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kadınları yönetime ve ülkenin geleceği için daha fazla sorumluluk almaya davet etti.

Kadınların yaptığı ve yürüttüğü çalışmalara her zaman değer verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı kadın denilince akla sadece iş, siyaset ve yöneticilik alanındaki çalışmaların gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişinde önemli kadınların yer aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin bugünlere gelmesinde kadın öğretmenlerinin büyük emeği ve payı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geleneklerinde cinsiyet ayrımının olmadığını belirterek, örf ve adetlerde cinsiyet eşitliğinin yer aldığını vurguladı.

“Esas sorumluluğu alan çocuklarımızı büyüten kadınlarımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük sorumluluklarına rağmen kadınların çocukların yetiştirilmesi, eğitimi ve iş hayatına hazırlanmasında büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

GİKAD’ın başarılı çalışmalar yaptığını belirterek tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Töre

Panelde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşma yaptı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Başkan Töre burada, “Sözün özü kadın” diyerek başladığı konuşmasında, kadınlara eşitlik haklarıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Kadınların emeğini dikkate almanın önemine değinen Töre, cinsiyet ayrımcılığı yapmanın insani bir boyutu olmadığını kaydetti.

Kendi çocukluğunun da geçtiği mücadele yıllarında yaşanan acıları ve imkansızlıkları anlatan Başkan Töre, annelerin emeği ve desteğiyle zor günlerin üstesinden gelindiğini belirtti.

Geçmişte verilen emekler neticesinde bugün bağımsız ve özgür yaşanmakta olunduğunu ifade eden Töre, “bu sayede günümüzde iş kadınlarımız başarılara imza atmaktadır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki kadın sayısının ilerleyen dönemlerde artış göstermesini ümit ettiğini belirten Töre, ancak sadece siyasetle kadını ölçmenin doğru olmadığını kaydetti.

Atatürk Cumhuriyeti’nden bugüne kadar özellikle kadın hakları konusunda pek çok kazanımlar elde edildiğini belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının da daima Atatürk’ün izinde yürüdüğünü ve yürümeye de devam edeceğini vurguladı.

Töre sözlerini, “Kadınlarımız her zaman baş tacımızdır” diyerek tamamladı.