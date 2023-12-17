GİKAD, TÜRKONFED International’a üye oldu

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17/12/2023

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GİKAD, TÜRKONFED International’a üye oldu


Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği GİKAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED International’a Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun şahitliğiyle üye oldu.

TÜRKONFED Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olup, altında 26  bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 331 üye dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket bulundurmaktadır.

TÜRKONFED’de  üye olmakla GİKAD, daha da güçlenecek, toplumumuzun yararına değer katacak projeler  üretecek, üyelerine de zengin bir network ağı sağlamış olacaktır.

17 Kasım 2014 tarihinde açılan Brüksel temsilciliği ile  TÜRKONFED International Almanya, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küresel ölçekte büyümeye devam etmektedir.

17/12/2023 18:09
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TAGS: GİKAD, TÜRKONFED International
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