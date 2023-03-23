GİKAD ve KAGİDER arasında kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla iş birliği yapıldı

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23/03/2023

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GİKAD ve KAGİDER arasında kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla iş birliği yapıldı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasında kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
GİKAD, 20 yıldır kadın girişimcileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren KAGİDER ile kadınların girişimcilik ekosistemine katılımlarını sağlamak ve finansman ile pazara erişimini desteklemek amacıyla “İyi Niyet Protokolü” imzalandığını açıkladı.


İmzalanan protokol ile GİKAD üyeleri KAGİDER’in oluşturduğu www.ticaretinkadinlari.com platformuna kayıt olabilecek. Ayrıca, platforma kayıtlı diğer kadın girişimci derneklerine, kadın girişimcilere ve kadın girişimcilerin sektör ile ürün detaylarına bir tık ile ulaşabilecek böylelikle iş kurma ve iş ağını genişletme şansını elde edebilecek.

 

23/03/2023 13:55
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TAGS: GİKAD, KAGİDER, kadın, girişimci, içim çağıner kavuklu,
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