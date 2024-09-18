GİKAD ve Kazakistan İş Kadınları Derneği arasında protokol

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) - Kazakistan İş Kadınları Derneği arasında protokol imzalandı. Türk Dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bir adım daha atıldı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kazakistan İş Kadınları Derneği arasında, kadın girişimciliğin geliştirilmesine ilişkin ve çeşitli iş alanlarında iş birliği olanaklarının artırılması amacı ile iyi niyet protokolü imzalandı. Dernek üyeleri arasında işbirliği, eğitim ve mesleki gelişim, iletişim ağı geliştirme ve devlet kurumları ile işbirliği misyonuyla imzalanan protokolün hedefine ulaşması için ilk adım atıldı. Kazakistan'ın 22 farklı bölgesinden ülkemize gelen iş kadınları ile GİKAD üyeleri Acapulco Resort'ta ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Saira Aitenoxna Mataibayeva başkanlığında gelen Kazakistan heyeti, GİKAD Başkanı Sn. İçim Çağıner Kavuklu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ziyaret edildi. Sn. Cumhurbaşkanımızın eşi Sibel Tatar Hanımefendi iki derneğin üyelerini Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda öğle yemeğinde misafir etti.