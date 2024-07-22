GİKAD ve KTKD arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile genel merkezi Ankara’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümünde imzalanan protokol ile GİKAD ve KTKD arasında iş birliği karşılıklı anlayış çerçevesinde ortak projeler geliştirmek, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek ve kültürel etkileşimi arttırmak amaçlanıyor.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve KTKD Başkanı Tolga Ünsaldı imzalanan protokolün Kıbrıs Türk Halkı için hayırlı olmasını temenni ettiler.