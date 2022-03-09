''GİKAD Yanınızda'' Projesi tanıtıldı

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09/03/2022

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''GİKAD Yanınızda'' Projesi tanıtıldı

GİKAD’ın 8 Mart 2021’de kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar  Derneği,bugün  birinci  yaşını kutladı.
Kadınların , ekonomi , bilim ,  siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk  projelerinde sadece katılımcı değil  yön ve karar veren  bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün  Kadınıyız”sloganıyla  faaliyete  geçen  GİKAD, 1’inci kuruluş yıldönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesinin tanıtımını yaptı.

Proje tanıtımından önce GİKAD ve Gi-Ka Koop üyeleri, birinci yıl pastasını kesti.
Etkinliğin ardından, GİKAD’ın  birinci yılında hayata geçireceği “GİKAD Yanınızda” Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve  basına tanıtıldı..

GİKAD Başkanı  İçim Çağıner Kavuklu, Bakan Hasipoğluna,  1’inci yaşını kutlayan GİKAD’ın, Kuruluş  amaçları ve hayata geçirdiği projeler  hakkında bilgi verdi.

GİKAD’ın ,kadınların , ekonomi , bilim ,  siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk  projelerinde sadece katılımcı değil  yön ve karar veren  bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün  Kadınıyız”sloganıyla  faaliyete  geçtiğini dile getiren Kavuklu,  GİKAD Akademi ve Gİ-KA Koop ile, kadınları çeşitli alanlarda eğiterek, üretime teşvik ederek  ayrıca ürettiklerini ekonomiye kazandırarak , kadını ve toplumun güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

GİKAD, 1’inci kuruluş yıldönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesi hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kavuklu, Halil Onalt Tarafından derneğe sağlanan tırın, Kuzey Kıbrıs’ın tüm  yerleşim birimlerini gezerek, kadınların   sosyal ve  ekonomik  olarak güçlenmesine katkı koyacağını vurguladı.
Kavuklu, projeyle, Kadın ve sağlık, kadın ve eğitim, kadın ve evlilik yaşantısı, kadın ve çocuk yetiştirme, kadın ve çocuk sağlığı, kadın ve hukuk, kadın ve ev içi şiddet ve şiddetten korunma yolları, kadın ve boşanma, kadın ve üretim, kadın ve ev ekonomisi gibi konularda, GİKAD üyeleri ve protokol imzalanan üniversitelerin  öğretim görevlileri  tarafından  çeşitli destek  ve eğitimler verileceğini  kaydetti. 

Gidilen bölgenin ihtiyaçları gözlenerek, bir sonraki ziyarette ihtiyaca göre eğitim planlanacağını ayrıca bölgede kadınların ne ürettiğinin gözlemlenerek, bu alanda yönlendirmeler yapılacağını ve eğitimler verileceğini  söyleyen Kavuklu, üretilen ürünlerin Gi-Ka Koop ile tüketiciye ulaşımı sağlanacağını belirtti.

 “GİKAD Yanınızda” tırının , özellikle köylerdeki kadınlar için can simidi olacağına inanç belirten İçim Çağıner Kavuklu ,projenin hayata geçmesine emek verecek herkese ve derneğe tır olanağını sunan iş insanı  Halil Onalt’a teşekkürlerini sundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu,  GİKAD bakanlığın, kadının  toplumda hak ettiği noktaya gelmesi amacıyla  ortaya koyduğu  vizyon ve çalışmalara  paralel çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, GİKAD’ın birinci kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışmalarından   dolayı tebrik etti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gün içinde yaptıkları çeşitli ziyaretlerle , emekçi kadınlardan  geleceğe yönelik vizyon , beklenti ve taleplerini  öğrendiklerini dile getiren Hasiopoğlu, bakanlık olarak   hem  kadın girişimcilere gerekli teşvik ve fırsat eşitliğini sunmak,  el emeği göz nuru olarak ürettiklerini hem ülke hem aile ekonomilerine kazandırmak amacıyla  çalışma yapacaklarını , hem de bu yönde yapılan projelere destek vereceklerini vurguladı.

Ekonomik ve sosyal açıdan güçlü karının, güçlü aile , güçlü toplum ve güçlü halk demek olduğunu dile getiren Hasipoğlu, kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.
“Kıbrıs Türk halkı bu günlere geldiyse , güçlü kadınları sayesinde gelmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi herşey kadının eseridir”diyen Hasipoğlu, kadın emeğinin , kadının öneminin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı.
“ 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü bir farkındalık günüdür. Ve bu farkındalık daha ziyade erkeğin  farkındalığı olmalıdır “diyen Hasipoğlu, erkeklerin kadın  emeği ve üretimi, kadına  fırsat eşitliğiyle ilgili farkındalığın sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaptı. 

Bugün  yayınlanan İstatistik Kurumu verilerine göre, gerek kadının istihdamı gerekse  kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yeri hakkında ciddi anlamda bir uçurum olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, “Bakanlık olarak bize düşen  görev bu uçurumu kapatmak, kadının ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yere kavuşmasını sağlamaktır”diye konuştu.
GİKAD Yanınızda Projesiyle ,  GİKAD’ın eğitimi , desteği  kadınların ayağına götürerek , ülkenin  her yerinde kadının sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine  güçlendirilmesine , eğitimine, üretmesine , ürettiklerinin ekonomik değer  bulmasına  katkı koyacağını  dile getiren Hasipoğlu, GİKAD’ı bu proje ve çalışmalarından  dolayı kutladı.
GİKAD tırının ziyaret ettiği köylerde,sosyal Hizmetler dairesi  Alo 183  İhbar Hattı hakkında bilgi vermelerini de isteyen Bakan Hasipoğlu,bakanlığı döneminde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesini daha faal duruma  geçirmeyi  hedeflediğini vurguladı.

09/03/2022 08:36
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TAGS: gikad
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