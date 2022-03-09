''GİKAD Yanınızda'' Projesi tanıtıldı

GİKAD’ın 8 Mart 2021’de kurulan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği,bugün birinci yaşını kutladı.

Kadınların , ekonomi , bilim , siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün Kadınıyız”sloganıyla faaliyete geçen GİKAD, 1’inci kuruluş yıldönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesinin tanıtımını yaptı.

Proje tanıtımından önce GİKAD ve Gi-Ka Koop üyeleri, birinci yıl pastasını kesti.

Etkinliğin ardından, GİKAD’ın birinci yılında hayata geçireceği “GİKAD Yanınızda” Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve basına tanıtıldı..

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Bakan Hasipoğluna, 1’inci yaşını kutlayan GİKAD’ın, Kuruluş amaçları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

GİKAD’ın ,kadınların , ekonomi , bilim , siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olarak yer almalarına katkı sağlamak amacıyla , “Sözümüzün Kadınıyız”sloganıyla faaliyete geçtiğini dile getiren Kavuklu, GİKAD Akademi ve Gİ-KA Koop ile, kadınları çeşitli alanlarda eğiterek, üretime teşvik ederek ayrıca ürettiklerini ekonomiye kazandırarak , kadını ve toplumun güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

GİKAD, 1’inci kuruluş yıldönümünde, “GİKAD Yanınızda” “projesi hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kavuklu, Halil Onalt Tarafından derneğe sağlanan tırın, Kuzey Kıbrıs’ın tüm yerleşim birimlerini gezerek, kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı koyacağını vurguladı.

Kavuklu, projeyle, Kadın ve sağlık, kadın ve eğitim, kadın ve evlilik yaşantısı, kadın ve çocuk yetiştirme, kadın ve çocuk sağlığı, kadın ve hukuk, kadın ve ev içi şiddet ve şiddetten korunma yolları, kadın ve boşanma, kadın ve üretim, kadın ve ev ekonomisi gibi konularda, GİKAD üyeleri ve protokol imzalanan üniversitelerin öğretim görevlileri tarafından çeşitli destek ve eğitimler verileceğini kaydetti.

Gidilen bölgenin ihtiyaçları gözlenerek, bir sonraki ziyarette ihtiyaca göre eğitim planlanacağını ayrıca bölgede kadınların ne ürettiğinin gözlemlenerek, bu alanda yönlendirmeler yapılacağını ve eğitimler verileceğini söyleyen Kavuklu, üretilen ürünlerin Gi-Ka Koop ile tüketiciye ulaşımı sağlanacağını belirtti.

“GİKAD Yanınızda” tırının , özellikle köylerdeki kadınlar için can simidi olacağına inanç belirten İçim Çağıner Kavuklu ,projenin hayata geçmesine emek verecek herkese ve derneğe tır olanağını sunan iş insanı Halil Onalt’a teşekkürlerini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, GİKAD bakanlığın, kadının toplumda hak ettiği noktaya gelmesi amacıyla ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalara paralel çok önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, GİKAD’ın birinci kuruluş yıldönümünü kutladı ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gün içinde yaptıkları çeşitli ziyaretlerle , emekçi kadınlardan geleceğe yönelik vizyon , beklenti ve taleplerini öğrendiklerini dile getiren Hasiopoğlu, bakanlık olarak hem kadın girişimcilere gerekli teşvik ve fırsat eşitliğini sunmak, el emeği göz nuru olarak ürettiklerini hem ülke hem aile ekonomilerine kazandırmak amacıyla çalışma yapacaklarını , hem de bu yönde yapılan projelere destek vereceklerini vurguladı.

Ekonomik ve sosyal açıdan güçlü karının, güçlü aile , güçlü toplum ve güçlü halk demek olduğunu dile getiren Hasipoğlu, kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.

“Kıbrıs Türk halkı bu günlere geldiyse , güçlü kadınları sayesinde gelmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi herşey kadının eseridir”diyen Hasipoğlu, kadın emeğinin , kadının öneminin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

“ 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü bir farkındalık günüdür. Ve bu farkındalık daha ziyade erkeğin farkındalığı olmalıdır “diyen Hasipoğlu, erkeklerin kadın emeği ve üretimi, kadına fırsat eşitliğiyle ilgili farkındalığın sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Bugün yayınlanan İstatistik Kurumu verilerine göre, gerek kadının istihdamı gerekse kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yeri hakkında ciddi anlamda bir uçurum olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, “Bakanlık olarak bize düşen görev bu uçurumu kapatmak, kadının ekonomik ve sosyal yaşamda hak ettiği yere kavuşmasını sağlamaktır”diye konuştu.

GİKAD Yanınızda Projesiyle , GİKAD’ın eğitimi , desteği kadınların ayağına götürerek , ülkenin her yerinde kadının sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine güçlendirilmesine , eğitimine, üretmesine , ürettiklerinin ekonomik değer bulmasına katkı koyacağını dile getiren Hasipoğlu, GİKAD’ı bu proje ve çalışmalarından dolayı kutladı.

GİKAD tırının ziyaret ettiği köylerde,sosyal Hizmetler dairesi Alo 183 İhbar Hattı hakkında bilgi vermelerini de isteyen Bakan Hasipoğlu,bakanlığı döneminde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesini daha faal duruma geçirmeyi hedeflediğini vurguladı.

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09/03/2022 08:36