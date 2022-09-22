GİKAD: Yerel Yönetimler Seçimlerinde kadınları destekliyoruz

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), 25 Aralık’ta yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçimlerinde kadınları destekleyeceklerini açıkladı.

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, 25 Aralık’ta gerçekleşecek Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ülke refahı için kadının Cumhuriyet meclisinde ve belediyelerde daha güçlü var olması gerektiğini ifade eden Dr İçim Çağıner Kavuklu, kadınların siyasette katılımcı değil, siyasette yön ve karar verici olması gerektiğini savundu.

Belediyelerin şehrin ve ülkenin kalkınması için önemli olduğuna dikkat çeken Dr. İçim Çağıner Kavuklu, “Şu ana kadar bir kadının belediye başkan adaylığı kesinleşti, bir kadının ise adaylık süreci devam ediyor. Siyasi amaç gütmüyoruz. Çok sayıda kadının aday olmasını istiyoruz. Parti fark etmeksizin tüm kadın adayları destekleyeceğiz. Ülkenin kalkınması için yönetimlere mutlaka bir kadının eli değmeli.” dedi.

Kadınların yönetimde yer almasıyla ilgili ‘Sağlık Bakanlığının’ güzel bir örnek olduğuna işaret eden Dr. İçim Çağıner Kavuklu, “Sağlık bakanımız, sağlık bakanlığı müsteşarı ve sağlık bakanlığı özel kalemi bir kadın. Başarılı bir ekip çalışması yürütüyorlar” ifadelerini kullandı.

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22/09/2022 16:44