GİKAD’dan bir hizmet daha

Girişimci Kadınlar Derneği, Sipahi köyündeki gençlik evine 20 dikiş makinesi bağışladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kadına yönelik meslek eğitimi ve sosyal destek projesi kapsamında, kırsal kesimde yaşayan 18-60 yaş arasındaki kadınlara, ülke kültürüne uygun sesta-sele-sepet örgücülüğü ile Karpaz bölgesine özgü Karpaz dokuma sanatı eğitimi verilmesi için Dipkarpaz Gençlik Evi’nde bir açılış düzenlendi.

Gİ-KA Koop dikiş makinesi projesi kapsamında, GİKAD, Gikad Üyeleri ve İşinsanlarının katkılarıyla merkeze 20 tane dikiş makinesi hibe etti. Dikiş bilmeyen kadınlara kurs verilecek ve onlar da Sipahi Köyündeki kadınlarımız gibi ekonomiye kazandırılacak.

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08/07/2022 12:10