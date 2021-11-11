GİKAD’ın etkinlikleri devam ediyor…

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği GİKAD’ın, Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, 13 Kasım Cumartesi günü Girne Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde, “İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor” zirvesi gerçekleşiyor.

Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, iş dünyası, iş dünyasında örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum, kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan ,seçkin isimler katılıyor.

Zirve, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak.

Açılış töreninde ilk olarak GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşması yer alacak.

Açılışta daha sonra sırasıyla, İş İnsanı Demet Sabancı: “SHOPSA-Kadın E Ticaret Platformu, KAGİDER Başkanı Emine Erdem: ”Kadın Girişimciliğinde Yerel Yönetimlerin Yeri”, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk: ”Sosyal Proje ve Sosyal Girişimcilik”, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: ”Yeşil Şehir, İklim Değişikliği, Sıfır Atık ,Su “, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar: “Havaya , Suya, Toprağa ve Kadına Saygı” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinlikte ayrıca 12.30-13.00’saatleri arasında düzenlenecek bir törenle, GİKAD’ın , Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde düzenlediği “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Zirvede , öğle yemeğinin ardından,3 farklı başlıkta oturumlar yer alacak.

14.00-15.00 saatleri arasında yer alacak,Moderatörlüğünü Belkıs Antik Kurucusu-İş İnsanı Belkıs Aktürk’ün üstleneceği “Ekonomide ve İş Dünyasında Kadın “ konulu oturumda, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Koç Finansman Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, General Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Burcu Kayan, TURKONFED Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, TOBB Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı Fügen Toksü konuşmacı olarak yer alacak.

15.15-16.15 saatleri arasında, Moderatörlüğünü Halk Bilimci-Yazar Gonca Tokuz’un üstlendiği “Tarımda/Gastronomide Kadın” oturumunda, Gİ-KA KOOP Tarım Projesi Koordinatörü Doçent Doktor Eda Becer, İzmir Köy-KOOP Başkanı Neptün Soyer, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, Tarım Yazarı , Fütürist Mine Ataman,TEOFARM Kurucusu Elif Ovalı konuşmacı olacak.

16.30-17.30 saatleri arasında, Moderatörlüğünü TOBB Kadın Çalışma Kurulu Başkanı G. Hülya Akkaya’nın üstleneceği, “Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın” konulu oturumda, KKTC GİKAD As Başkanı Pınar Başman, GİFED Başkanı Huriye Serter,İzmir -İZİKAD Başkanı Başkanı Betül Sezgin, Bursa- BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, KAİSDER –Ankara Temsilcisi Canan Karalar,Gaziantep –GİKAD Başkanı Gamze Aşnük,Trabzon TOBB KGK Başkanı Zuhal Akyüzlü konuşmacı olarak yer alacak.

Zirve, 19.30’da, Acapulco Resort Otel’de gerçekleşecek GALA ve Kıbrıs Gecesiyle sona erecek.

Organizasyon hakkında bilgi ve katılım için 0548 820 00 05 ve 0548 836 40 40 numaralara müracaat edilebilir.

Zirve, katılımcıları için 14 Kasım Pazar Günü, Kapalı Maraş’ı da kapsayan bir Kültür gezisi düzenlenecek.

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11/11/2021 21:53