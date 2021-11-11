GİKAD’ın etkinlikleri devam ediyor…

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11/11/2021

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GİKAD’ın etkinlikleri devam ediyor…

Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği  GİKAD’ın, Global Girişimcilik Haftası kapsamında  düzenlediği  etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, 13 Kasım Cumartesi günü Girne Acapulco Resort Otel ev sahipliğinde,  “İş’te Kadınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Buluşuyor” zirvesi gerçekleşiyor.

Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, iş dünyası, iş dünyasında  örgütlü meslek birlikleri, sivil toplum, kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan ,seçkin isimler katılıyor.

Zirve, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek  açılış töreniyle başlayacak.

Açılış töreninde ilk olarak   GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun konuşması yer alacak.

Açılışta daha sonra sırasıyla,  İş İnsanı Demet Sabancı: “SHOPSA-Kadın  E Ticaret Platformu, KAGİDER Başkanı  Emine Erdem: ”Kadın  Girişimciliğinde Yerel Yönetimlerin Yeri”, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı  Nurten Öztürk: ”Sosyal Proje ve Sosyal Girişimcilik”,  Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı  Fatma Şahin: ”Yeşil Şehir, İklim  Değişikliği, Sıfır Atık ,Su “, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın   Eşi Sibel  Tatar: “Havaya , Suya, Toprağa ve Kadına Saygı” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinlikte ayrıca 12.30-13.00’saatleri arasında düzenlenecek bir törenle,  GİKAD’ın , Yeniboğaziçi Belediyesi  işbirliğinde  düzenlediği  “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması”nda dereceye girenlere  ödülleri verilecek.

Zirvede , öğle yemeğinin ardından,3 farklı  başlıkta oturumlar yer alacak.

14.00-15.00 saatleri arasında yer alacak,Moderatörlüğünü   Belkıs Antik  Kurucusu-İş İnsanı Belkıs Aktürk’ün  üstleneceği “Ekonomide ve İş Dünyasında Kadın “ konulu oturumda,  Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay,  Reeder Kurucu Ortağı  Sezen Sungur Saral,   Koç Finansman Genel Müdürü  Yeşim Pınar Kitapçı,  General Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, KKTC Cumhurbaşkanlığı  Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Burcu Kayan, TURKONFED Başkan Yardımcısı  Reyhan Aktar,  TOBB Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı  Fügen  Toksü  konuşmacı olarak yer alacak.

15.15-16.15 saatleri arasında, Moderatörlüğünü  Halk Bilimci-Yazar Gonca Tokuz’un üstlendiği  “Tarımda/Gastronomide Kadın” oturumunda,  Gİ-KA KOOP  Tarım Projesi  Koordinatörü  Doçent Doktor Eda Becer, İzmir Köy-KOOP Başkanı  Neptün Soyer,  TABİT Kurucu Ortağı  Tülin Akın,  Tarım Yazarı , Fütürist  Mine  Ataman,TEOFARM Kurucusu  Elif Ovalı konuşmacı olacak.

16.30-17.30 saatleri arasında, Moderatörlüğünü  TOBB Kadın Çalışma Kurulu Başkanı G.  Hülya Akkaya’nın üstleneceği,  “Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın” konulu  oturumda, KKTC GİKAD As Başkanı  Pınar Başman, GİFED Başkanı Huriye  Serter,İzmir  -İZİKAD Başkanı  Başkanı  Betül Sezgin, Bursa- BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, KAİSDER –Ankara Temsilcisi Canan Karalar,Gaziantep –GİKAD Başkanı  Gamze Aşnük,Trabzon TOBB KGK Başkanı  Zuhal Akyüzlü konuşmacı olarak yer alacak.

Zirve,  19.30’da,  Acapulco  Resort Otel’de gerçekleşecek  GALA ve Kıbrıs Gecesiyle sona erecek.

Organizasyon hakkında bilgi ve katılım için 0548 820 00 05 ve 0548 836 40 40  numaralara müracaat edilebilir.

Zirve, katılımcıları için 14 Kasım Pazar Günü, Kapalı Maraş’ı da kapsayan bir Kültür gezisi düzenlenecek.

11/11/2021 21:53
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TAGS: GİKAD’ın etkinlikleri devam ediyor…, haberkibris,
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