Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara hapishaneden firar etti

Gine'de 2008'de darbeyle başa gelen, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara hapishaneden kaçtı.

Gine Adalet Bakanı Alphonse Charles Wright, başkent Konakri'deki Coronthie Cezaevinin sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını duyurdu.

Wright, saldırı sonucu tutuklu eski Cumhurbaşkanı Camara'nın da firar ettiğini açıkladı.

Hapishanenin bulunduğu Kaloum bölgesinin, güvenlik kordonu altına alındığı ve giriş çıkışa kapatıldığı belirtildi.

- Eski Cumhurbaşkanı Eylül 2022'de tutuklanmıştı

Gine'de 2008'de askeri darbeyle başa gelen Camara, 157 sivilin öldürüldüğü 2009'daki stadyum katliamının planlayıcısı olmak suçlamasıyla Eylül 2022'de tutuklanarak Coronthie Cezaevine gönderilmişti.

Konakri'de 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Katliamı planlamakla suçlanan Camara ile yargılanan 10 kişi de tecavüz, işkence, silahlı saldırı gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

Firariler arasında Camara'nın yanı sıra stadyum davasında yargılanan bazı kişilerin de olabileceği iddia ediliyor.