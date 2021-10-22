Gintsburg: Rusya’da üretilen tüm aşılar sıkı kontrollerden geçiyor

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Covid-19’a karşı geliştirilen tüm Rus aşılarının, uzmanların sıkı kontrolünden geçtiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen tüm Rus aşılarının Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin uzmanları tarafından titizlikle incelendiğini kaydetti.

Gintsburg, “Rusya’da üretilen tüm aşılar, ki bunda sadece Gamaleya Merkezi’nin değil, aynı zamanda Rusya Sağlık Bakanlığı'nın da büyük katkıları bulunuyor, Gamaleya Merkezi’nde sıkı kontrollerden geçiyor. Hem Gamaleya Merkezi hem de diğer işletmelerde üretilen tüm aşılar belirlenen 18 parametreye göre, aynı kişiler tarafından ve aynı derecede titizlikle kontrol ediliyor” dedi.

Gintsburg, vatandaşlara para karşılığı satılan aşı sertifikalarını almamaları çağrısı yaparak, “Para karşılığında satılan aşı sertifikalarını almayın. Bu deliliktir, kendinizi aldatmayın. Bu korkunç bir felaket. Bu tür durumlar maalesef oluyor ve oranı da az değil. İnsanlar bu sertifikaları satın aldıklarında, tavırları ve psikolojilerinde değişiklikler oluyor. Bilinçaltlarında aşı oldukları düşüncesi yatıyor ve bu nedenle yeteri kadar korunmuyorlar. Bu insanlar neticede hastalanıyorlar ve üstelik hastalığı ağır geçiriyorlar” diye konuştu.

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22/10/2021 16:57