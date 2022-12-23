Giresun’da 700 yıllık el yazması Tevrat ele geçirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.
23/12/2022
Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat`ı satmak isteyen İ.M.P`yi gözaltına aldı.
Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul`dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat`ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.
700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat`ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.