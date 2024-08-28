Girgen: KKTC Turizmi Deniz, Kum ve Güneşin Ötesine Geçmeli

Girne Belediyesi Turizm Komitesi Başkanı ve Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademisyeni Doç. Dr. Mete Ünal Girgen, Arzu Gündüzler'in sunduğu Turizm Kıbrıs programında KKTC turizminin gelişimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Girgen, nitelikli eleman yetiştirilmesi, Girne’nin turizm potansiyelinin artırılması ve KKTC’nin uluslararası turizmde daha etkin rol alması için stratejik öneriler sundu.

"Yerli insanımız sektöre daha erken adım atmalı"

Girgen, KKTC turizm sektöründe nitelikli eleman açığının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Üniversitelerde turizm eğitimi alan gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasının önemine dikkat çeken Girgen, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle yetinmemeleri gerektiğini vurguladı. "15-16 yaşlarından itibaren sektöre adım atılması, gelecekte nitelikli eleman yetiştirme sürecine büyük katkı sağlayacaktır," diyen Girgen, uygulamalı eğitimin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Turizm Bakanlığı, Belediyelere Daha Fazla Destek Vermeli"

Girgen, Girne'nin turizmin başkenti olarak konumunu güçlendirmek için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özellikle "Girne Fest 2024" gibi büyük etkinliklerin, turizmi yılın 12 ayına yayma ve bölgenin cazibesini artırma hedeflerine katkı sağladığını belirterek , Girne Belediyesi’nin "Go to Kyrenia" projesi gibi girişimlerle turizmi canlandırma çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Girgen, Turizm Bakanlığı'nın, belediyelere daha fazla destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek, turizm faaliyetlerinin belediyeler eliyle daha geniş kitlelere ulaşabileceğini vurguladı.

"KKTC Turizmi Deniz, Kum ve Güneşin Ötesine Geçmeli"

Doç. Dr. Mete Ünal Girgen, KKTC turizminin yalnızca deniz, kum ve güneş odaklı yapısından çıkarak, eko-turizm ve gastronomi turizmine yönelmesi gerektiğini vurguladı. Küçük işletmelerin desteklenmesi çağrısında bulunan Girgen, bu adımların KKTC'nin sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Almanya'dan gelen turist sayısındaki düşüşe dikkat çeken Girgen, tanıtım faaliyetlerinin artırılmasının da kritik olduğunu belirtti.

"TUI’nin Etkisini Azaltmak İçin Yerel Acenteler Teşviklendirilmeli"

Girgen, Avrupa pazarında düşen turist sayısı ve Almanya merkezli tur operatörü TUI’nin KKTC’ye yönelik kısıtlayıcı politikaları karşısında alternatif stratejilerin önemine dikkat çekti. Girgen, "TUI gibi büyük tur operatörlerinin etkisini azaltmak ve turizm sektöründe çeşitliliği artırmak için yerel acentelere teşvik verilmeli ve yeni acentelerle işbirlikleri kurulmalıdır," dedi. Bu yaklaşımın, KKTC’nin uluslararası turizmde daha güçlü bir konum elde etmesine katkıda bulunacağını vurguladı.