‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenlendi

Kıbrıs Türk Girişimci  Kadınlar  Derneği (GİKAD) , Anneler Günü  dolayısıyla,  ‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenledi.

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12/05/2021

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‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenlendi

Kıbrıs Türk Girişimci  Kadınlar  Derneği (GİKAD) , Anneler Günü  dolayısıyla,  ‘Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ düzenledi. Ödül töreninde, kurdukları sivil topluma örgütleri ve yürüttükleri çalışmalarla, topluma , çocuklara, ihtiyaçlı ve engelli bireylere, büyük hizmetlerde  bulunan girişimci  5 güzel anne onurlandırıldı.

Acapulco Resort Otel’de yer alan ödül törenine, Cumhrubaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı  Resmiye Eroğlu Canaltay,Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Jale Şefik Rogers,  Ayşegül Baybars,  Yasemin Öztürk, Gülşah Sanver  Manavoğlu, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD üyeleri katıldı. 

 

 GİKAD Başkanı Doktor  İçim Çağıner Kavuklu , dünyadaki en güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu vurgulayarak, fedakârca mücadele vererek çocuklarını yetiştiren annelerin, çocukların, toplumun ve ülkelerin  geleceğini inşa eden mimarlar olduğunu  vurguladı. 

Anneliğin en önemli girişimcilik olduğunu dile getiren Kavuklu, güçlü ailelerin,  iyi yetişmiş çocukların,  ekonomik ve sosyal açıdan  güçlü toplumların  ancak güçlü annelerle mümkün olabileceğini kaydetti.  

Toplumda kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi için çalışma  yapacaklarını, , GİKAD Akademi ile, kadınları iş sahibi yapmak için uğraş vereceklerini  kaydeden Kavuklu, GİKAD olarak  kadınla ilgili olumsuz ya da olumlu her konuda farkındalık yaratacaklarını  vurguladı

Konuşmasında, ödül törenine katılan protokole de  Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesine ilişkin yasaların geçmesi ve güncellenmesi için ivedilikle çalışma yapılması çağrısında bulunan  Kavuklu, kadınlar ve özel ihtiyaçlı bireylerin  yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.       

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı  Resmiye Eroğlu Canaltay da, kabinenin tek kadın bakanı olarak , böyle anlamlı bir ödül töreninde bulunmaktan onur duyduğunu dile getirerek ödüle layık görülen anneleri kutladı.

Covid 19 nedeniyle,  bu yıl da anneler gününün buruk bir şekilde kutlandığını söyleyen Canaltay, pandeminin sona ermesini ve Kıbrıs Türk halkının birbirine kenetlenerek  özel günleri   daha güzel günlerde kutlamasını diledi. 

Kadın girişimci olmanın önemine dikkat çekerek , kadın emeğinin en yüce değerlerden biri olduğunu söyleyen Canaltay, kadının, çocuğunu  doğuruken , yetiştirirken,  toplumun daha ileriye taşımak için her zaman fedakarlık içeren bir emek harcadığını  belirtti.

Kıbrıs  Türk kadınının, 74 öncesinde, erkeğiyle omuz omuza  varoluş mücadelesinde, , 74’ten sonra  ekonomik kalınmaya katkı sağlamak , çocuklarını daha iyi şartlarda yetiştirmek için mücadele verdiğini söyleyen Canaltay,  günümüzde ise kadınların, gerke bireysel olarak gerekse kurdukları sivil toplum örgütleriyle, kentine, ülkesine, toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan her alan katkı sağlamak , ailesini , KKTC’yi   yüceltmek için mücadele verdiğini vurguladı.

Ülkede birçok zorluklarla mücadele edildiğini ancak , başarmak isteyen  kadının  bütün engelleir aşabilecek , kapıları açabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Canaltay,GİKAD gibi sivil toplum örgütlerinin her zaman kadınları ve kadın girişimcileri  desteklemesi  gerektiğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle köylerde kentlerde birçok kadının mağdur olduğunu anımsatan Canaltay, özellikle köylerde girişimci kadınları eğitimler vererk , destekleyerek , onları  üretime ekonomiye katmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergesinin , toplumda kadının bulduğu değer olduğunu anımsatan  Canaltay,Kıbırs Türk kadınına toplum içinde verilen değerin daha da ileriye taşınması  için kadınların omuz omuza mücadele vermesini istedi .

       

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, da, GİKAD  başkan ve  üyelerini ,kurdukları dernek nedeniyle kutladı  ve  çalışmalarında  başarı  diledi.

GİKAD gibi  toplum yararına çalışan , sürekli projeler üreten, sosyal sorumluluk projelerini hayata  geçiren  derneklerin , ülke için bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Sibel Tatar, bu  gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün olmasının , topluma büyük fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Sivil Toplum örgütü ve derneklerinde gönüllülük esasıyla , hiçbir maddi karşılık beklemeden sadece manevi  tatmin için topluma , ihtiyaçlı bireylere   hizmet verenlerin  haklarının ödenemeyeceğini  ifade eden Tatar,bu hizmetlerden alınan manevi  tatminin , hayırseverleri yeni projeleri hayat geçirmeye   teşvik ettiğini ifade etti. 

Yeni kurulan GİKAD’ın , projelerini hayta geçirmeye başladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan  Sibel Tatar, Kadınlara meslek edindirmeye   yönelik eğitimler vermeyi hedefleyen GİKAD Akademi Projesi’ni heyecanla beklediğini kaydetti.

 “Özellikle  bulunduğum konum sebebiyle  bana ulaşan daha da çok insan oluyor. Oradan bir kez daha öğrendiğim bir şey var ki,özellikle  toplumumuzda, belirli sebeplerle evden çıkamayan  kadınlar var.Çocuğu sebebiyle, özel çocuğu  nedeniyle ya da farklı nedenlerle  evden çıkamayan  ve maddi gelire  ihtiyacı olan  çok kadın var. Eşi kendisini bırakmış gitmişolabilir, ayrılmış olabilir, tek başına  o özel  çocukla ayakta kalmaya mecbur olan bazen de elektriği , suyu  kesik olan,boğazından  yemek  geçmeyen kadınlar var etrafımızda. Dolayısıyle, eminim ki , bu GİKAD  Akademiyle,  bu tip kadınlara iş öğretmek ve ,işi evlerine taşımak  bence kadın için yapabileceğimiz en büyük faydaların başında gelir.”diyen Sibel Tatar, kendisine ulaşan ihtiyaçlı  kadınlarla bu gibi dernekler arasında köprü olmaktan ve  bu gibi projelere elinden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.  

GİKAD’ın , hedeflerinden birinin de  kadın girişimcileri desteklemek, girişimcş olan kadınların önüne yeni yollar açmak  olduğunu anımsatan Sibel Tatar, GİKAD üyelerinden, yaptıkları işin , büyüklüğüne göre ayırım yapmadan, sınırlandırma getirmeden  , tüm iş kadınlarını iş insnalarını kucaklamalarını istedi. Konuşmasının sonunda ödül alan tüm anneleri kutlayan Sibel Tatar,  GİKAD’a  nice başarılı projeler diledi.

Konuşmaların ardından,  girişimci güzel annelerin  hikayelerini anlatan videolar sunularak ,  annelere ödülleri verildi.

ZAYDER   Başkanı Rabia Özcömert, Ela  Özel Eğitim Merkezi  Kurucusu Serap Derim, Süleymen Cengiz Eminoğlu Vakfı Kurucusu ve Başkanı  Özge Özbekoğlu, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği  Başkanı  Refia Arı, Umut Otizm  Derneği As Başkanı Gamze Saltan Özerdem, Girişimci Güzel Anne Ödülü’ne layık görüldü.

       

       

12/05/2021 08:52
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TAGS: girişimci güzel anne ödül töreni
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