Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Harup şenliği düzenledi

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak ve hatırlatmak için düzenlediği etkinlikler kapsamında Harup Şenliği gerçekleştirildi.

GİKA Koop İstasyon’da yer alan şenlikte, haruptan elde edilen ürünlerin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması için bir dizi etkinlik düzenlediklerini anlattı ve harup şenliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi. GİKAD Başkanı Kavuklu, siyah altın olarak nitelendirilen harubun değerinin ülkede yeterince bilinmediğinin de altını çizdi.