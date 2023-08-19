‘Girişimciler Buluşuyor’ toplantısının ikincisi pazartesi günü yapılıyor

‘Girişimciler Buluşuyor’ toplantısının ikincisi 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 19:30’da yapılıyor.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

JCI Kuzey Kıbrıs ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin organize ettiği toplantıya, JCI Türkiye TOYP Direktörü Murat Kalaman ve JCI Türkiye CYE Direktörü Hakan Aktay sunumları ile yer alacaktır.

StartUp ve Girişimci olan kişilerin JCI bünyesinde bulunan CYE ve TOYP programlarına projelerini sunarak başarı elde etmeleri halinde daha kolay yatırımcı ve network ağı kurmaları sağlanmış olacaktır.

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen JCI Avrupa Konferansı, JCI Dünya Kongresi, JCI Asya Pasifik Konferansı etkinliklerinde başarılı olan projelere verilen ödül, network ve kolay yatırımcı bulma fırsatlarından tüm Kuzey Kıbrıs Girişimcilerinin faydalanmasını istiyoruz.

JCI Kuzey Kıbrıs olarak amacımız ülkemizde StartUp ve Girişimci olan kişilerin projelerinin uluslararası alanda elde edeceği başarılar sayesinde yeni fırsatlar ve iş ortaklıkları oluşturmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca başarılı olan kişiler kuracakları network sayesinde projelerine finansman bulma imkânı elde edeceklerdir. *

JCI bünyesinde bulunan CYE ve TOYP programları ile ilgili detaylı bilgilerin verileceği toplantıya Kuzey Kıbrıs’ta bulunan StartUp ve Girişimcileri davet ediyoruz.

CYE nedir?

CYE (Creative Young Entrepreneur Program)

Yaratıcı Genç Girişimci Ödülü (CYE), 2005 yılında dünya çapında JCI tarafından 100'den fazla ülkede gerçekleşen bir program olarak başlatıldı. Program, özellikle yaratıcı genç girişimcileri başarılarında takdir etmek ve onurlandırmak için tasarlandı.

www.cye.jciturkiye.org

www.creative-young-entrepreneur.com

TOYP nedir?

TOYP Türkiye Programı 10 Kategori 'de olağanüstü işlere imza atmış 18-40 yaş arasındaki gençleri onurlandırmak üzerine kurulmuştur.

www.toyp.org.tr

JCI nedir?

JCI (Junior Chamber International) Genç Liderler ve Girişimciler Derneği

Liderlik becerilerinizi geliştirebileceğiniz, ilham verici ve etki yaratan çalışmalar yapabileceğiniz bir organizasyondur.

Junior Chamber International (JCI), 18-40 yaş arası üyelerden oluşan, kar amacı gütmeyen global bir organizasyondur.

JCI'ın misyonu gençleri olumlu yönde değişimler yaratmaları için motive etmek ve liderlik yönlerini güçlendirmektir.

JCI üyeleri birçok meslek grubundan, kökenden ve kültürden insanları bir araya gelmiş ve yaşanabilir bir dünya oluşturmak için çalışmalar yapan kişilerden oluşmaktadır.

TOYP ve CYE programları ile ilgili tüm detaylı bilgilerin verileceği zoom toplantısı, 21/08/2023 saat 19:30 da gerçekleşecektir.

Tüm StartUp ve Girişimcileri toplantımıza davet ediyoruz.

Toplantıya katılmak isteyenler JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Ali Yenen’e 0548 863 1999 WhatsApp hattından mesaj göndermeleri rica olunur.

Kayıt formu:

https://forms.gle/BcxwpPi5pGfGg8r87



