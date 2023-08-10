Girişimcilik dersi ortaöğretimin müfredatına eklendi. Bu dersi verecek 30 öğretmeni yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) arasındaki iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime katkı koymak isteyen herkesi paydaş olarak gördüklerini belirterek, “Ülkemizin çocuklarına ne yapsak, azdır. Bu çocuklar, ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşıyacak, bizden sonra görevi devralıp, ülkelerini yaşatacaktır” dedi.

-Girişimcilik dersi artık müfredatta

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, “Müfredat İçin Öğretmen Yetiştirme Projesi” için imzalanan iş birliği protokolüne Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve GİAD Başkanı Orhan Gavani imza koydu.

Protokol uyarınca 2023-2024 eğitim öğretim yılında müfredata girişimcilik dersi eklenecek.

Bu kapsamda, öğretmenlere şu alanda eğitimler verilecek:

“Eğitimde Dönüşüm”, “Çocuk Girişimciliğinin Önemi”, “Değer Yaratımı ve Girişimcilik”, “Girişimci Düşünce ve Pazarlama”, “Pazarlama, Reklam ve Kampanya Oluşturma”, “Bütçe Oluşturma ve Maliyet Hesaplama”, “Uygulamalı Proje Geliştirme”, “Dijital Çağda Çocuk ve Öğretmen Olma ve Etkinlik Üretme” ile konu aktarımı ve ana modül eğitim kitabı.”

-Çavuşoğlu: “Eğitime katkı koymak isteyen herkesi paydaş olarak görüyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki yıl önce pandemi döneminde çocuklar için ne yapabileceklerini düşünürken, GİKAD ve GİAD’ın ortaya koyduğu proje ile sürece dahil olduklarını belirterek, sunulan projenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Projenin çok verimli olduğunu ve bu yıl girişimcilik dersinin müfredata eklendiğini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin çocuklarına ne yapsak, azdır. Bu çocuklar, ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşıyacak, bizden sonra görevi devralıp, ülkelerini yaşatacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, eğitime katkı koymak isteyen herkesi paydaş olarak gördüklerini ve çocukları daha ileriye götürmek adına verilen desteği en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyleyerek, hayata geçirilen projenin çok değerli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, iki derneğin ortaya koyduğu desteğin ve gayretin farkında olduklarını da dile getiren Çavuşoğlu, bunun kendilerini de motive ettiğinin altını çizdi.

“Proje çerçevesinde her yıl daha iyi noktaya geleceğimize ve bu projeden çıkan çocukların, ülkeyi yönetmeye en yakın çocuklar olacağına inanıyorum” diyen Çavuşoğlu, eğitime katkı koyan GİKAD ve GİAD’a teşekkür etti.

-Kavuklu: “Öğrencilerin ortaya çıkardığı projeler bizi çok etkiledi”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise konuşmasında yeni nesillerin yetiştirilmesi görevini sadece bakanlığa ve öğretmenlere yüklemenin doğru olmadığını söyleyerek, sivil toplum örgütleri olarak bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti.

“Yeni neslin kendi ayakları üzerinde durabilen, analiz yapabilen, kendini ifade edebilen, finansal olarak düşünebilen bir nesil olarak yetişmesi ve doğru girişimciliğin özünü alabilmesi çok önemli” diyen Kavuklu, bu yönde başlattıkları proje ile ortaöğretim 7’nci sınıf öğrencilerine iki yıldır girişimcilik eğitimleri verdiklerini söyledi.

Kavuklu, öğrencilerin ortaya çıkardığı projelerin kendilerini çok etkilediğini vurgulayarak, bakanlığın da destekleri ile bu yıldan itibaren girişimcilik dersinin müfredata gireceğini dile getirdi.

Bu nedenle, müfredatı uygulayacak öğretmenlerin girişimcilik alanında bilgilendirilmesi gerektiğini de söyleyen Kavuklu, 30 öğretmene, girişimcilik konusunda eğitim verileceğini kaydetti.

Kavuklu, gelecek nesillerin şekillenmesine katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını da dile getirerek, desteklerini esirgemeyen Nazım Çavuşoğlu’na ve Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’a teşekkür etti.

GİAD Başkanı Orhan Gavani de pandemi döneminde başlattıkları bu proje ile girişimcilik dersinin müfredata girmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Çocukların karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmesi ve bu sorunlara çözüm üretebilmesi adına verilecek eğitimin çok önemli olduğuna işaret eden Gavani, GİKAD ile yürüttükleri çalışmanın bu noktaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gavani, projenin öğrencilerin sadece eğitsel değil, fiziksel gelişimine de katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu bakış açısını daha çok çocuğumuza ve insanımıza ulaştırmak, ülkemizin geleceği için çok önemli bir adımdır” diyerek projeyi destekleyen herkese teşekkür etti.