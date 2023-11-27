Girişimcilik Dersi Ortaokul Müfredatına Dahil Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, ve Sivil Toplum Örgütleri işbirliğiyle gençlere yönelik projelerden önemli bir bacak bugün basına tanıtıldı. KKTC’nin eğitim alanındaki vizyonu genişliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine yönelik girişimcilik dersini müfredatına dahil etti. Bu önemli adım, genç nesilleri girişimciliğe teşvik etmek ve onlara bu alanda donanım kazandırmak amacıyla atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, bakanlık olarak sivil toplumla beraber geleceğe yönelik bu gibi projelere imza atmanın önemine işaret etti.

Projede sadece özel sektörde değil kamuda da girişimci ruhu geliştirme ön safhada yer alıyor.