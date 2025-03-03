Girişimcilik Ekonomik Büyümenin ve Yenilikçiliğin Lokomotifi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öğrencilerini yenilikçi düşünmeye teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Girişimcilik Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan UKÜ İşletme Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çangar, girişimciliğin giderek büyüyen ve dönüşen bir alan olduğunu belirterek, “Bugün dünya genelinde her sekiz yetişkinden biri aktif olarak bir iş kurma sürecinde. Girişimcilik, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda toplumların ekonomik büyümesini ve yenilikçi çözümler geliştirmesini sağlıyor,” dedi. Çangar, genç girişimcilerin sürdürülebilir iş fikirleriyle küresel ekonomiye katkı sunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin, akademik dönem boyunca gerçekleştirdiği seminerlerde, yeşil ekonomi, dijitalleşme ve sosyal girişimcilik gibi güncel konuları ele almakta olduğunu belirten Çangar, UKÜ’nün öğrencilerinin girişimcilik projeleri geliştirmelerine ilham vermek ve desteklemek adına farklı alanlarda katkı sağlamakta olduğunu vurguladı. Çangar, ayrıca, UKÜ İşletme Kulübü, öğrencilere fikirler üretmek, geliştirmek ve paylaşmak için sosyal bir ortam sağlarken, UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin, girişimcilik alanında güncel trendler ve gelişmeler üzerine akademik araştırmalar yayınlamakta olduklarını belirtti.

Girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası olan UKÜ Start-Up Studio ile de öğrenciler ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen bireyler için kapsamlı bir destek merkezi olarak hizmet verildiğini belirten Çangar, bu platformun girişimci adaylarına fikir geliştirme, iş modeli oluşturma ve yatırımcılarla buluşma imkanı sunduğunu ifade etti.