Girişimcilik Projesi Sertifikaları verildi

KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 eğitim sertifikaları verildi.

Büyükelçi Kanbay: “Güçlü devlet yaratma ruhu için çabalıyoruz. Bu proje de bunun ürünü”

Başbakan Erhürman:

"Kültürümüzde içselleştirilen 'ne yaparsak yapalım bizden bir şey olmaz algısı var. Bunu kırmak için çalışıyoruz.Kıbrıs Türk halkının öz güvenin yeniden inşa edilmesine ihtiyaç var”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami: “Önümüzdeki birkaç yıl hepimiz için zor geçecek. Gerekli tedbirleri alarak yolumuza devam edeceğiz. Kötü günler geride kalacak”