Girne – Alsancak yolunda kaza, 1 yaralı
Girne – Alsancak yolunda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay gece saat 24:00 sularında meydana geldi.
19/07/2018
Alsancak istikametinden Girne’ye doğru aşırı süratli bir şekilde giden JS 074 plakalı otomobil karşı şeritten gelen Gülten Olcay yönetimindeki GZ 700 plakalı araca çarptı.
Kazanın şiddetiyle yaralı bir şekilde aracından çıkarılan Gülten Olcay ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Olcay’ın kolunda kırık tespit edilerek müşahade altına alındı.
Görgü şahitlerine göre vurup giden JS 074 plakalı aracın siyahi sürücüsü gecenin karanlığından da yararlanarak olay yerinden kaçtı.
Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
Kaynak:HABERALKIBRISLI