HABER KIBRIS

Girne - Lefkoşa yolunda ikinci etap çalışması başlıyor

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19/06/2018

Girne - Lefkoşa yolunda ikinci etap çalışması başlıyor
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Lefkoşa-Girne Anayolu, yol bakım onarım çalışmaları çerçevesinde ikinci etabın yapımına bu hafta başlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne istikametinde, St Hilarion Kavşağı ile Girne Katlı Kavşağı arasında kalan bölümde yarın başlayacak işaretleme çalışmalarının sona ermesinin ardından, söz konusu şerit trafiğe kapatılarak yol yapım çalışmalarına başlanacak.

Çalışmaların yaklaşın iki-iki buçuk ay kadar sürmesi planlanırken, çalışmalar sırasında sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: girne, lefkoşa, yol
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