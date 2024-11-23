Girne - Alsancak anayolunda kaza

Girne - Alsancak anayolunda da bu sabah saatlerinde Birgül Doğan (K-25), 64 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki KJ 994 plakalı salon araçla Girne istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve banket dışında bulunan taş duvara çarparak takla attı. Araç sürücüsü Birgül Doğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Nurten Taşçı (K-22) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan taburcu olurken Ayşe Nurten Taşçı Acil Servis'te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.