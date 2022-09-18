Girne - Alsancak çevre yolunda kaza!

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18/09/2022

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Girne - Alsancak çevre yolunda kaza!

Polisten yapılan açıklamaya göre; Saat 13.00 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, Alperen TEKİN (E-26), yönetimindeki LN 842 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Alperen TEKİN ile araçta yolcu olarak bulunan Gül Sonet Bozok (K-26) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

18/09/2022 15:46
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