Girne - Alsancak yolunda kaza 1 ağır yaralı

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17/09/2023

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Girne - Alsancak yolunda kaza 1 ağır yaralı

Girne - Alsancak yolunda meydana gelen kazda bir kişi ağır yaralandı. Bir kişi tutuklandı.

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre bugün saat 14:50 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu çift şeritli yol üzerinde, Kübra YILDIZ (K-26), yönetimindeki LJ 529 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta  refüjü ayıran çelik bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce yolun soluna savrulması neticesinde o esnada, soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Muhammad AHMAD (E-27) yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad AHMAD kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek  yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazada  hafif şekilde yaralanan LJ 529 plakalı araç sürücüsü Kübra Yıldız, Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kübra Yıldız tutuklandı.

17/09/2023 17:12
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TAGS: girne, kaza
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