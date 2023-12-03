Girne - Karpaz Anayolu'nda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

ads ads ads ads
03/12/2023

ads
Girne - Karpaz Anayolu'nda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti


Bugün saat 11.20 sıralarında, Girne - Karpaz Anayolu kuzey sahil yolunun Yudi Dağı Mevkiinde ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Mübarek Karataş (E-27) yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikleti ile , Kaplıca istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.O esnada karşı istikametten gelmekte olan, Jolley WAYNE (E-55) yönetimindeki  LD 306 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kaza sonucu  ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Kazada ağır yaralanan LD 306 plakalı motosiklet sürücüsü Jolley WAYNE yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan 31 ANZ 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mübarek KARATAŞ'ın ise tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

03/12/2023 14:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Girne - Karpaz Anayolu’nda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.