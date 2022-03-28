Girne - Lefkoşa Anayolu'nda kaza: 1 ağır yaralı

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Melih Seleker ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 00.30 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu 10 Km üzerinde TRK 287 plakalı aracı Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan M. E. (E-21) o esnada doğu kısmından batı kısmına doğru yolu yaya olarak geçmeye çalışan Melih SELEKER’e (E-40) sağ şerit içerisinde aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpma sonucu ağır yaralanan Melih SELEKER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü M. E. tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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28/03/2022 07:32