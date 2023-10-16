Girne - Lefkoşa yolunda feci kaza!

Girne-Lefkoşa yolunda, akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

"Saat 22:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde Lavinium Sitesi yakınlarında, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ahmet Döner (E-49) yönetimindeki NP 267 plakalı, Yagup KEKEÇ (E-56) yönetimindeki PK 634 plakalı ve Arzu ÖVER (K-47) yönetimindeki SU 531 plakalı aracın karıştığı kazada biri çocuk olmak üzere toplam altı kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile NP 267 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halime Döner (K-43) ve İbrahim Emre Döner (E-6) ile SU 531 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İsmail ÖVER (E-51) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."