Girne - Lefkoşa yolunda kaza!

Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,.Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğaz mevkiinde, Murtaza SARI (E-40), yönetimindeki NP 946 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken yol ve trafik güvenliği açısından Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirildi. Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu habere tepkiniz:



25/02/2022 20:29