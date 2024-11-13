Lefkoşa- Girne yolunda yolunda kaza: Yaralılar var...

Lefkoşa- Girne yolunda, Boğaz mevkiinde dün akşam saat 23:00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Ahmet Erol (28), 140 mlgr alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki UC 799 plakalı araç ile Lefkoşa yönünde seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu, önünde aynı istikamete doğru giden Bilgin Güler’in (41) kullandığı UZ 107 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan UZ 107 plakalı araç, yolun solundaki çelik bariyerlere ve ardından bankette bulunan akasya ağacına çarparak takla attı. Kazada UC 799 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Erol, aynı araçta yolcu olarak bulunan Fatemeh Moghtaderi Nahang (22) ve UZ 107 plakalı araç sürücüsü Bilgin Güler yaralandı.

Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Erol ve Fatemeh Moghtaderi Nahang acil serviste kontrol amaçlı müşahede altında tutulurken, Bilgin Güler tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.