Girne - Tatlısu anayolunda iki araç çarpıştı

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26/02/2022

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Girne - Tatlısu anayolunda iki araç çarpıştı

Bugün Girne - Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kaza nedeniyle iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada bugün saat 18.00 sıralarında,  Girne  - Tatlısu Anayolu üzerinde,  Mehmet Akkılıç, yönetimindeki EG 110 plakalı araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Küçükerenköy yol kavşağından dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyreden İbrahim Güdükboy yönetimindeki HR 989 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan EG 110 plakalı araç sürücüsü Mehmet Akkılıç ile HR 989 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülden Güdükboy Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların tedavileri sürüyor.  Polis soruşturması sürüyor

26/02/2022 20:00
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TAGS: girne, tatlısu, kaza
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