Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne Atatürk’ü Anma Gecesi düzenledi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıldönümünde , Girne’de de çeşitli etkinliklerle anıldı.

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji 10 Kasım etkinlikleri kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Gecesi düzenledi.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, yer alan etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barış kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Topçu Kurmay Albay Recep Akpınar,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürü İbrahim Çağlar, okul öğretmenleri, veliler ve öğrencileri katıldı.

Tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yonca Kani Oğuz, Tüm dünyanın saygı ve hayranlık duyduğu büyük bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, 80’inci ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla ve özlemle anıldığını belirterek, onun 20’inci yüzyılın en büyük lideri olduğunu söyledi.

Oğuz, Mustafa Kemal Atatürk’ün, bilim fen ve aklın öncülüğünde yaptığı devrimlerle, Türk Milletini çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırdığını vurguladı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdür Raif Asfaroğlu da, okulun adını ulu önderin kurtuluş savaşını başlattığı tarihten aldığına anımsatarak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir okul olarak, onun çizdiği ilkeler doğrultusunda, KKTC devletine faydalı olacak bireyler yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz bir komutan, devlet adamı, lider, öğretmen ve siyasetçi olduğunu kaydeden Asvaroğlu, onun bu özelliklerini anlatmada kelimelerin kifayetsiz kaldığını dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, de konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşının ardından Cumhuriyeti kurduğunu anımsatarak, Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanının ardından, harf, kıyafet devrimi ve sağlık alanında çok büyük işler yaptığını anlattı.

Kıbrıslı Türklerin her zaman Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı olduğunu ve her zaman bağlı kalacağını vurgulayan Güngördü, bugünün çocuklarının yarının yetişkinleri olacağını ve onların, Atatürk’ün ilke ve inkılapları, yurtta sulh cihanda sulh felsefesine uygun olarak yetiştirileceğine inanç belirtti.

Gecede daha sonra, okul korosunun dinletisi, Atatürk karşımda adlı gösteri ve şiir dinletisi yer aldı.

Etkinlik “Hoş Geldin Halil Ağa adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.