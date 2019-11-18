Girne Ada Lions Kulübü’nden “Söyle Kıbrısım” Etkinliği

Girne Ada Lions Kulübü, Kıbrıs’a özgü müzik dinletisi, şiir ve efsanelerin yer alacağı “Söyle Kıbrısım” isimli sanat etkinliği düzenleyecek.

Girne Ada Lions Kulübü, 2019 – 2020 Hizmet Dönemi Başkanı Esen Yalın Aktoprak tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 22 Kasım Cuma günü saat 20.00 de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sanat gecesinin geliri Gazimağusa’da KIBATEK Vakfı Genel Merkez Binası’nda açılmasına çalışılan “Kıbrıs Edebiyat Müzesi”ne bağışlanacak.

18/11/2019 12:44