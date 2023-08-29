Girne Adidas mağazası 1 Eylül'de açılıyor

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29/08/2023

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Girne Adidas mağazası 1 Eylül'de açılıyor

Adidas Girne dünya standartlarındaki dizayn konseptini yenileyerek Girne’de Kıbrıs halkıyla buluşturdu. 

Girne Mete Adanır Caddesindeki büyük Adidas mağazası, 1 Eylül saat 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyliyle spor severlerle buluşacak. 

Açılışa özel tüm ürünlerde NET yüzde 20 indirim KKTC halkını bekliyor olacak. Açılışa tüm halkın davetli olduğu kaydedildi. davetlidir. 

Adres: Mete Adanır Caddesi, Emin Tanlı Apartmanı, Daire No:2
Telefon: 0533 845 1677
Sosyal medya: adidas_kyrenia

29/08/2023 09:36
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TAGS: Girne Adidas
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