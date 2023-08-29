Girne Adidas mağazası 1 Eylül'de açılıyor
29/08/2023
Adidas Girne dünya standartlarındaki dizayn konseptini yenileyerek Girne’de Kıbrıs halkıyla buluşturdu.
Girne Mete Adanır Caddesindeki büyük Adidas mağazası, 1 Eylül saat 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyliyle spor severlerle buluşacak.
Açılışa özel tüm ürünlerde NET yüzde 20 indirim KKTC halkını bekliyor olacak. Açılışa tüm halkın davetli olduğu kaydedildi. davetlidir.
Adres: Mete Adanır Caddesi, Emin Tanlı Apartmanı, Daire No:2
Telefon: 0533 845 1677
Sosyal medya: adidas_kyrenia