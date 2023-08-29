Girne Adidas mağazası 1 Eylül'de açılıyor

Adidas Girne dünya standartlarındaki dizayn konseptini yenileyerek Girne’de Kıbrıs halkıyla buluşturdu.

Girne Mete Adanır Caddesindeki büyük Adidas mağazası, 1 Eylül saat 19.00’da düzenlenecek açılış kokteyliyle spor severlerle buluşacak.

Açılışa özel tüm ürünlerde NET yüzde 20 indirim KKTC halkını bekliyor olacak. Açılışa tüm halkın davetli olduğu kaydedildi. davetlidir.

Adres: Mete Adanır Caddesi, Emin Tanlı Apartmanı, Daire No:2

Telefon: 0533 845 1677

Sosyal medya: adidas_kyrenia