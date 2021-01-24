Girne Akçicek hastanesinde aşı rezaleti

Covid-19 pandemisi çerçevesinde organize edilen aşılama programı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde kaosa döndü.

Telefonla aranıp randevu verilen 65 yaş ve üzeri insanlar hastaneye gittikleri zaman karşılaştıkları aşı kuyruğuyla şoke oldular.

Randevu dışında gelen kişilere de sıra numarası verilmesi kaosun büyümesine neden oldu ve randevulu gelen kişiler belli bir saatten sonra sıra numarası bulamadı.

Büyük tartışma ve atışmalara neden olan bu durum hastane yönetiminin organizasyonda başarısızlığını ortaya koydu.

Normalde randevu verilen kişiler listesinin giriş kapısına verilmesiyle kolayca çözülecek olan bir durumda bile bu kadar beceriksizlik yapılması ülkemiz sistemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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24/01/2021 14:41