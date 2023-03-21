“Girne Akçiçek Hastanesi’nin oradaki nüfusa hizmet verecek kapasitesi yok”

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda “Sağlıktaki Sorunlar ve Yaşlı Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers sağlık ocaklarının güçlendirilmesinin hastanelerin üzerindeki yükü azaltacağı, kırsala daha iyi sağlık hizmeti gitmesini sağlayacağını uzun süredir konuştukları halde bir türlü gerekli adımların atılmadığını dile getirdi.

Girne’yi örnek veren Rogers, Girne’de bir nüfus patlaması olduğunu Girne Akçiçek Hastanesi’nin oradaki nüfusa hizmet verecek kapasitesi olmadığını dile getirdi, Girne’nin çevresindeki sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Neden bir kalp uzmanının, dahiliye uzmanının, fizyoterapistin belirli aralıklarla Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde hizmet vermesini sağlayamayız? Bu çok mu zor?” diyen Rogers, bu örneklerin çoğaltılabileceğini söyledi.

Erken tanı için bir mobil hizmet aracı oluşturulmasının yıllardır konuşulduğunu ama bir türlü hayata geçirilmediğini belirten Rogers, aşı merkezleri ve aşı kayıtları konusunda da sorunlar olduğunu anlattı.

İlacını almak için giden MS hastalarına, doktora gidip kaydı açtırması gerektiğinin söylendiğini dile getiren Rogers, hayatı kolaylaştırılması gerekirken hastaların işinin zorlaştırıldığını belirtti.

Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, özel ihtiyaçlı çocukların gereksinimlerine de işaret eden Rogers, ülkede özel eğitim merkezlerinin 4 yaş ve üzerine destek verdiğini anımsattı.

Erken tanı ve erken desteğin bu tip konularda yarattığı farka dikkat çeken Rogers, özel gereksinimli çocukların doğduğu günden itibaren takibi ve eğitiminin yapılması için destek mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Rogers, nadir hastalıkların kaydının yapılması için bir veri toplama sistemi kurulması gerektiğini de belirtti.

Yaşlı bakım evleriyle ilgili sıkıntıya işaret eden Rogers, kronik hastaların bakımı için de gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti.

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21/03/2023 18:57