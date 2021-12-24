Girne-Alsancak Çevre yolunda kaza, 3 yaralı

Girne-Alsancak Çevre yolunda bu sabah meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre saat 09:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, Dilek GÖÇKÜN(K-22), yönetimindeki HZ 182 plakalı salon araç ile Zeytinlik Trafik Işıklarından doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Girne üst-geçit yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hasan KAZIN(E-40) yönetimindeki FD 937 plakalı kamyonet aracının arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle FD 937 plakalı araç savrularak sol yan tarafı üzerine yatarak durdu.

Kaza sonucu yaralanan HZ 182 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ali ÇOLAK(E-42) ve Faisal İMRAN(E-28) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, FD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miray TUT (K-22) ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

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24/12/2021 12:09