Girne Alsancak Yolu 2. Etap Yapım İşi Projesi’nde sona gelindi

ads ads ads ads ads ads
06/04/2023

ads
Girne Alsancak Yolu 2. Etap Yapım İşi Projesi’nde sona gelindi

Girne Alsancak Yolu 2. Etap Yapım İşi Projesi’nde sona gelindi

İkinci etap çalışmaları kapsamında; telefon su fiber optik kabloları ve aydınlatma işlemlerini tamamlandı.

İhaleyi Üstlenen Tüfekçi grup yetkilileri BRT’ye yaptıkları açıklamada, trafiği rahatlatmak adına yolun geçici çift şeritli olarak açıldığını belirttiler. Türekçi Grup yetkilileri, önümüzdeki günlerde döner kavşak ve sinyalizasyon kavşağın yapımına geçileceğini de kaydettiler. Yolun tamamının ise Mayıs ayında açılması hedefleniyor.

06/04/2023 19:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Girne Alsancak Yolu 2. Etap Yapım İşi Projesi’nde sona gelindi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.