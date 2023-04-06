Girne Alsancak Yolu 2. Etap Yapım İşi Projesi’nde sona gelindi

İkinci etap çalışmaları kapsamında; telefon su fiber optik kabloları ve aydınlatma işlemlerini tamamlandı.

İhaleyi Üstlenen Tüfekçi grup yetkilileri BRT’ye yaptıkları açıklamada, trafiği rahatlatmak adına yolun geçici çift şeritli olarak açıldığını belirttiler. Türekçi Grup yetkilileri, önümüzdeki günlerde döner kavşak ve sinyalizasyon kavşağın yapımına geçileceğini de kaydettiler. Yolun tamamının ise Mayıs ayında açılması hedefleniyor.

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06/04/2023 19:48