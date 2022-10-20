Girne-Alsancak yolu için start verildi

Girne-Alsancak çift şerit yolu ikinci etabının tamamlanması projesine start verildi.

6.1 km’lik Birinci etap projesi 2021’de tamamlanan yolun, 800 metrelik ikinci etabı 36 milyon 666 bin TL’ye mal olacak. Projenin Ocak 2023’te tamamlanması öngörülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte yapımına yeniden başlanan Girne – Alsancak Yolu Duble Yol Projesini yerinde inceledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Başbakan Üstel’in yolun ikinci etap projesinin başlamasına olanak sağlanması adına yoğun çaba sarf ettiğini belirterek Başbakana teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel ise hedeflerinin Girne – Alsancak Duble Yol Projesini tamamlayarak önce Lapta Oteller Bölgesine, daha sonra ise Karşıyakaya kadar olan etapları tamamlamak olduğunu kaydetti.

Girne-Çatalköy yolunda da sıkıntılar yaşandığını belirten Başbakan bu yolun yapımının 2023 yılı projeleri arasında olduğun söyledi.

BRT

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20/10/2022 13:09