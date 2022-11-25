Girne Alsancak yolunda kaza, 2 genç yaralandı

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25/11/2022

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Girne Alsancak yolunda kaza, 2 genç yaralandı

Girne Alsancak anayolun dün akşam meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda yürüyen gençlere çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Polis Bası Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.45 raddelerinde, Girne Alsancak anayolunun 3-4 kilometreleri arasında, Alsancak istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (139 mlgr) seyreden Vladimır VOROZHTSOV (E-21) yönetimindeki KZ 654 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkıp banket içerisinde yaya olarak batı istikametine doğru yürüyen Abdulkadir BELDEK (E-20) ve Baran YAVUZ (E-21)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya  Abdulkadir BELDEK (E-20) ve Baran YAVUZ (E-21) Girne Dr Akçiçek Hastahanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra Baran YAVUZ taburcu olurken, Abdulkadir BELDEK Lefkoşa Devlet Hastahanesine sevk edildi.

Burada görmüş tedaviden sonra Yakın Doğu Ünüversitesine Hastahanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Araç sürücüsü Vladimır VOROZHTSOV tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

25/11/2022 08:09
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TAGS: girne, kaza, haber
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