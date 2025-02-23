Girne-Alsancak Yolunda Korkutan Kaza

Girne-Alsancak çevre yolunda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza saat 14.50 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunun 3-4 kilometreleri arasında gerçekleşti. Ergün ŞEN (E-23) yönetimindeki FK 342 plakalı araç, Alsancak istikametine doğru ilerlediği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yolun sol tarafında bulunan bordür taşlarına çarpan araç daha sonra takla attı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.