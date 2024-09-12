Girne Amfi Tiyatro’da, 850 cimnastikçi şov yapacak

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12/09/2024

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Girne Amfi Tiyatro’da, 850 cimnastikçi şov yapacak

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, bu yıl da gerçekleştirilecek.

Dev cimnastik şöleni bu yıl, 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Saat 18:00’de başlayıp, 23:00’e kadar sürecek olan Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüp sahne alacak.

850 çocuğun coşkuyla sahne alacağı Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 26 gösteri izleyenlere sunulacak. Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nin sunumunu ise Çilem Dağistanlı ve Selman Beber Toprak yapacak.

 

 

12/09/2024 14:56
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TAGS: Girne Amfi Tiyatro, cimnastikçi
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