Girne Amfi Tiyatro’da yarın konser var!
Candan Erçetin ve Kardeş Türküler yarın Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek
22/07/2019
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Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında yarın, Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konser verecek.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Deniz Plazalar ve amfi-tiyatro gişesinden temin edilebilecek.
9. Girne Kültür Sanat Günleri, 6 Ağustos’da Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.