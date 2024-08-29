Girne Antik Liman konusunda üçüncü kez esnaf ile toplantı yapıldı

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29/08/2024

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Girne Antik Liman konusunda üçüncü kez esnaf ile toplantı yapıldı

Girne Belediyesi, bu yıl restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Girne Antik Liman konusunda üçüncü kez toplantı yapıldığı bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antik Liman’daki işleyiş ve yaşanan eksiklikler ile ilgili olarak çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı, bugün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Belediyesi yönetici kadrosu, liman esnafı ve liman mülk sahipleri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, limanda yaşanan eksiklikler ve çözüm önerileri ele alındı.

29/08/2024 18:35
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TAGS: Girne Antik Liman konusunda üçüncü kez esnaf ile toplantı yapıldı
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