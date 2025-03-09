Girne Antik Liman Koordinatörü Atasoy: "Eleştirmek Kolay, Gelin Çözüm Üretelim!"

Girne Antik Liman Koordinatörü Orhan Atasoy, yaptığı açıklamada, Girne Antik Limanı’nın restorasyon süreci ve yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atasoy, limanın yıllar sonra yapılan kapsamlı restorasyon projesiyle yeniden hayat bulduğunu ve sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, eleştirilere karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Girne Antik Limanı’nın bölge turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Atasoy, bu çabanın takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son günlerde bir tartışmadır da gider yine sosyal medya da konu “Girne Antik Liman” 2022 yılından 2024 yılı ilk üç ay boyunca limanın restorasyon projesi kapsamında ilgilenen bir kişi olarak bazı şeyler benim ağırıma gidiyor. Yıllardır belki de 100 yılın kapsamlı bir projesi olarak restorasyon ve altyapı projesi başlandı.

Öncelikle ekip olarak amacımız Girne Antik Limanı topluma ve turistlere yeniden hayat verebilecek bir yapıya dönüştürmek ve oradaki hayatı arzu edilen bir yere taşımaktı ve bunu da başardık. Onlarca sosyal medya eleştirisin rağmen, günün sonunda hem Girne ye hem KKTC ye hem de tarihe yakışır bir değer yaratılmıştır.

Ancak Sayın Bakan Fikri Ataoğlu’na bu mecralardan teşekkür edilmemesi, sosyal medyadaki eleştirileri aslında göründüğü gibi sahiplenme ve koruma içgüdüsüyle değil, maalesef siyasi ve art niyetli eleştiriler olduğunu ayan beyan ortaya çıkarmıştır. Her ne pahasına olursa olsun süreç içinde çıkan aksilikler dahi olsa siyasi irade olmasaydı bugün olmayacağı aşikârdır. Bu yüzden hiç kimsenin teşekkür etmediği Sayın Bakan Fikri Ataoğlu’na burada teşekkürlerimi iletirim.

Kimsenin dokunmadığı, dokunurken çekinceli davrandığını “Girne Antik Liman” a dokunup bugünlerde herkesin memnun kaldığı ama teşekkür dahi edemediği gizli bir kahramandır.

Gelelim son günlerde yeni bir tartışmadır da gider maalesef, 1. Derece sit alanı, koruma bölgesi, kesinlikle olmaz, yine yapacaklar çadıra dönüştürecekler, işte ayni sorun gibi gibi sonu gelmeyen bir tartışma, AYK kararı var mı yok mu varsa nerededir gibi amacına hizmet etmeyen bir durum şu anda yaşanan Eski eser veya listeli bir binan varsa veya koruma bölgesinde konutun ve veya 1. Derece sit alanında bir yerin varsa “vay haline” .

Projeyi hazırlayacaksınız AYK ya sunacaksınız onların görüşlerini alacaksınız “Hayır “ olmaz dediklerinde sil baştan yapmak zorunda kalacaksınız belki de yapamayacaksınız ve sonunda Kıbrıslı tabiri ile “Beytambal kalsın” deyip yıkılması için dua edeceksiniz.

Sonra ne mi olacak yağmur yağacak, fırtına çıkacak bina göçecek ve kim devreye girecek Bölgedeki Belediye Mal ve can güvenliği için hayda bire uğraşacak ve bina yıkılınca herkes rahat edecek. Sonun da eski eser de kalmaz herkes rahat eder. Koru ve yaşat yerine koru ve yık mantığı devam eder.

(Örnek çok Lefkoşa surlar içi veya diğer bölgelerdeki listeli binalar) Belediyeler canla başla uğraşıyor ama izin alma veya vermeme konusunda direnç ayrı bir konu. Avrupa da eski ve yeni dokunun bütünselliği üstüne birçok çalışma var ve uygulamadadır. Hemen yanı başımızda Güney Lefkoşa daki uygulamalar ortada ama ne hikmet ise bize gelince “Nayır nolamaz”

Girne Antik Liman bu kadar değerli olmuş olmasına rağmen 2022 yılı Kasım ayın öncesi alanda yapılanlar da unutulmamalıdır bence amaç hep birlikte üzüm yemek bağcı dövmek değil diye düşünürüm…

Son birkaç gündür liman esnafından biri bir işlem yaptı doğru ve/veya yanlış yine naptık klasik vurun gitsin herkes çullandı, bugün Dome hotelin ukdesinde olan bir restoran geçtiğimiz günlerdeki fırtınaya yenik düştü ve yeniden birşeyler yapmaya çalıştı( Açıklamalar enteresan).

Yine ayni nokta koru ve yık mantığı ile çullandık . Herkesten ricam o bölgeye gidin bir de ekonomik aklı bir yoklayın, oturduğunuz yerden ekonominin çarklarının nasıl döndüğünü tahmin edemezsiniz. Yazın ayrı bir dert, kışın ayrı bir dert, orada Esnaf olmak için mücadele ederler. Yapılan şemsiyeler rüzgârdan uçtuğu zaman can ve mal güvenliği açısından pek sağlıklı değildir.

Ki bunu da geçtiğimiz günlerde yaşadık ve bizzat şahit oldum. Allah dan bir şey olmadı olsaydı yine esnaf suçlu olacaktı bundan da eminim. Gidin bir Esnaf ile oturun, bir sorun bir konuşun neler oluyor diye. Öneriler sunun yaklaşımınızı değiştirin lütfen rica ederim. Ötekileştirmek ile elimize hiçbir şey geçmez. Eleştirmek çok kolay, gelin akıl bütünlüğü ile el birliği ile Girne Antik Liman esnafına yardımcı olalım, sorunları yerinde izleyelim gerekirse KTMMOB kısa süreli liman için bir yarışma düzenlemesini talep edelim ve bu bölge için kentsel tasarım yaratalım AYK da sürece dahil olsun ve güzel bir işbirliği ile taçlandırılalım ne dersiniz.

Oradaki esnafın sorunu bizim sorunumuz toplumun sorunu öteki değil kucaklaşarak yola devam edelim. Liman eskisinden çok daha güzel oldu ve çok güzel bir iş başarıldı hep birlikte sahip çıkalım ve amacına uygun toplumsal bütünlük içinde halledelim ne dersiniz?

Buradan Sayın Bakan Fikri Ataoğlu’na yılların sorunlu bölgesine el attığı ve başarılı bir şekilde taçlandırmasından dolayı teşekkür ederim, Sayın Müsteşar Serhan Aktunç her konuda desteklerinden dolayı teşekkür ederim, Sayın Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul merkezi hükümet ve yerel yönetiminin işbirliğini içinde başarıları gösterdiğin için, Sayın Faik Gencer Yatçılar Birliği Başkanı olarak bizlere süreçte yardımcı olduğun için, Sayın Reşat Günhan her platforumda esnafın sorunlarını ilettiği için, Sayın Meriç Bittacı balıkçıların sorunlarını ve çözüm önerilerini bizimle paylaştığın için, daha sayamayacağım onlarca kişiye çok teşekkür ederim. Girne Antik Liman Bizim hep birlikte başaracağımıza kuşkum yok….