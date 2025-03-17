Girne Antik Liman'da Klasik Otomobil Sergisi Düzenleniyor

Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi, 22 Mart 2025 Cumartesi günü Girne Antik Liman’da gerçekleştirilecek.

Saat 13:00-20:00 arasında ziyarete açık olacak etkinlik, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek. Girne’nin tarihi atmosferinde düzenlenecek sergide, birbirinden özel klasik araçlar sergilenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt için +90 533 862 78 01 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebilir.