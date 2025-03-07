Girne Antik Liman’da Pergola Tartışması: Esnaftan Açıklama

Girne Antik Liman’da yapılması planlanan pergola sistemleriyle ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin yayıldığını belirten liman esnafı, konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Liman esnafı adına açıklama yapan Reşat Günhan, pergola sistemlerinin kapalı alanlar yaratmak için değil, misafirlerin güneş ve yağmurdan daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla düşünüldüğünü vurguladı. Günhan, limanda şu anda yaklaşık 150 adet şemsiye bulunduğunu ancak bunların işletmeler ve vatandaşlar için yeterli konforu sağlamadığını ifade etti.

Tüm İşletmeleri Kapsayan Standart Bir Uygulama

Açıklamada, pergola sistemlerinin limandaki tüm işletmeleri kapsayacak şekilde planlandığı ve tek tip (standart) olarak uygulanmasının hedeflendiği belirtildi. Yaz aylarında 50 dereceye varan sıcaklıklarda mevcut şemsiyelerin yetersiz kaldığı, kış aylarında ise yağmur ve rüzgârın olumsuz etkilerinin hissedildiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, bakanlık ve belediye ile uzun süredir görüşmeler yapıldığı ve konuya kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği dile getirildi. İlk olarak Harbour Cafe’den başlayacak bir pilot uygulama planlanırken, tüm işletmelere sınırları içinde kalacak şekilde en az ayakla desteklenen pergolalar yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tarihî Dokuya Uygun Bir Çözüm

Pergola sistemlerinin, limanın tarihî dokusuna zarar vermeyeceğinin altı çizilirken, kışın sobaların, yazın ise pervanelerin entegre edilebileceği bir mekanizma oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Günhan, esnaf olarak ortak hedeflerinin, misafirlerin yazın gölgede, kışın ise sıcak bir ortamda vakit geçirebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

"Liman esnafı olarak, artık bu konuya kalıcı bir çözüm bulunmasının zamanının geldiğine inanıyoruz," diyen Günhan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini istedi.